El arma secreta mexicana detrás de la belleza de Ivanka Trump

No importa si está trabajando, camina con sus hijos, o sale a una cita o evento especial junto a su esposo Jared Kushner, ¡el maquillaje de Ivanka Trump siempre es impecable! El secreto detrás de esto se llama Alexa Rodulfo, quien desde hace más de 10 años se convirtió en la maquillista y mano derecha de la empresaria para crear looks sofisticados y radiantes.

La historia de Alexa comenzó en Ciudad Juárez, Chihuahua, de donde es originaria, abriendo su primer salón de belleza a los 16 años. Y después de varios éxitos en México, decidió mudarse a Nueva York, convirtiéndose en una de las make-up artist más respetadas de ahí.

“Mi trabajo me da la oportunidad de viajar por el mundo conociendo personas maravillosas, culturas y lugares fascinantes”, comenta Alexa en su blog de HOLA.com México, donde cuenta las historias más curiosas de su día a día.

Es ahí en donde describe una de las cosas más importantes en su carrera: trabajar con Ivanka, quien no sólo es una de sus clientas, sino una amiga. “Creo que ya son más de 8 años trabajando con Ivanka y a lo largo de ellos se ha labrado un camino de amistad y gran admiración. En las mañanas, mientras estoy peinándola, tiene el canal de las noticias, está en su computadora revisando correos y con el teléfono en un lado, deja uno y toma otro. Llegan sus hijos recién despiertan y hace una pausa para estar con ellos esos momentos”, comenta Alexa en su blog.

Alexa también muestra la personalidad creativa y espontánea de Ivanka, quien suele improvisar en sus looks. “Optamos por hacer este divertido look con una coleta de caballo (para los premios FAAB). En eso, Ivanka me dice: ¿le ponemos un listón? Le dije que sí. Fue a su clóset, saca un listón negro, le hago el moño, lo corto y este fue el look final. Para el maquillaje resalté los ojos con delineador negro y lo complemente con labios rojos”, dice Alexa.

Y más que un trabajo, Alexa cuenta que con Ivanka hay una gran amistad y respeto. “Me dirigí a casa de Ivanka Trump que tiene una vista espectacular y me recibió con un regalo. Feliz, no pude esperar y ahí mismo lo abrí. Era una bolsa ideal para viaje con un cargador para mi celular. ¡Gracias, Ivanka!”, narra en una nota de su blog.

Lo más seguro es que Ivanka lucirá guapísima en la investidura presidencial de su padre, Donald Trump... ¡y todo gracias a la ayuda de Alexa!

