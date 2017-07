Derroche de 'glamour' en la alfombra roja de los Premios Platino

LEER MÁS +

La cantante dominicana Jackie Cruz se hizo conocida mundialmente por su papel de 'Flaca' González en una de las series de más audiencias de Netflix, Orange is the new black, nominada a varios premios Emmys. Esta belleza latina actualmente se encuentra grabando Cleveland, dirigida por Danny Ward. Fue una de las más originales en el photo call con prominente escote, traje de chaqueta blanco y sombrero.

