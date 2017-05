¡Noche de divas en los Billboard Awards! Céline Dion y Cher se robaron las miradas

LEER MÁS +

Céline Dion se robó todas las miradas la noche del domingo en los Billboard Music Awards al interpretar su clásico My Heart Will Go On ataviada de un maravilloso vestido blando que asemeja una flor. La canción y la película de la que es sinónimo, Titanic, cumplen por estos días 20 años desde su estreno, mientras que Céline está en medio de una residencia en Las Vegas, ciudad en la que se entrehgaron los premios la noche del domingo.

