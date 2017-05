FOTOS: ¡Feliz Día de las Madres! Así celebran las 'celebs'

LEER MÁS +

La actriz Dakota Fanning dedicó a su madre un lindo mensaje: "Tú me has enseñado todo lo que sé. Por ti, soy la persona que soy gracias a tu fuerza. Siempre me has hecho ver lo imposible como algo fácil y me has enseñado que las cosas son posibles. Te amo, feliz día de las madres".

Foto: Dakota Fanning Instagram