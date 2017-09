Serena Williams escribe una emotiva carta sobre la apariencia física de una mujer: ‘No todas nos vemos iguales’

La súper estrella del tenis Serena Williams no quiere que su bebé recién nacida pase por lo mismo que ella pasó. La deportista y recién estrenada mamá se tomó un momento para escribir un hermoso mensaje dedicado a su madre. En el ensayo, Serena cuenta por lo que tuvo que pasar por tener una apariencia física más fuerte que la del resto de mujeres, y sobre cómo no quiere que su bebé, Alexis Ohanian Jr., pase por lo mismo.

La tenista compartió un emotivo mensaje dedicado a su madre. © Instagram

“Estaba mirando a mi hija (Oh por Dios, sí, tengo una hija), ¡y tiene mis brazos y piernas! Mi mismo cuerpo y brazos fuertes, musculosos, poderosos y sensacionales. No sé cómo reaccionaría si ella tuviera que pasar por lo que yo he tenido que pasar desde que tengo 15 años, incluso hasta el día de hoy”, escribió la tenista. “He sido llamada hombre porque me veo fuerte. Se ha dicho que consumo drogas (no, siempre he tenido demasiada integridad como para comportarme de manera deshonesta y tener algún tipo de ventaja). Se ha dicho que no pertenezco a los deportes de mujeres —sino que pertenezco a los deportes de los hombres— porque me veo mucho más fuerte que muchas mujeres”.

Serena dio a luz a su hija Alexis Olympia hace tan sólo unas semanas. © Instagram

Serena se mostró en todo momento muy orgullosa de su cuerpo, y agradeció a su madre por siempre defenderla y ser un soporte incondicional. “No estoy segura cómo no perdiste la paciencia con cada reportero, persona, presentador, y francamente, con cada hater que fue tan ignorante de no entender el poder de una mujer de raza negra. Estoy orgullosa de haberles podido demostrar cómo nos vemos algunas mujeres. No todas nos vemos iguales. Tenemos curvas, somos fuertes, musculosas, altas, bajas, sólo por nombrar unas cuantas. ¡Somos mujeres orgullosas!”

Al final de su nota, le envió un mensaje directo a su madre. “Espero enseñarle a mi bebé Alexis Olympia lo mismo, y tener la misma fortaleza que tú tuviste. Prométeme, mamá, que me seguirás ayudando. No estoy segura si soy tan fuerte como tú todavía. Espero llegar ahí algún día. Te amo”.