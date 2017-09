Mamá de Selena Gomez abre su corazón para hablar sobre el transplante de su hija

Selena Gomez dejó a todos muy sorprendidos cuando reveló a través de Instagram que este verano se había sometido a un transplante de riñón. Nadie se imaginaba que la enfermedad de lupus que padece era tan severa hasta que la cantante publicó en su cuenta de Instagram publicó que su amiga Francia Raisa le había donado un riñón. Durante los momentos de silencio de Selena Gomez, su familia y amigos más cercanos estuvieron al pendiente de ambas chicas, en especial Mandy Teefey, mamá de la también actriz de Disney.

Como cualquier otra madre a la espera de que su hija salga del quirófano, Mandy se mostró bastante nerviosa durante el procedimiento. La angustia y las dudas se combinaron con la esperanza y las oraciones para que las dos jóvenes salieran exitosas de la cirugía.

Con las publicaciones de Selena asegurando que se ha ido recuperando satisfactoriamente, Mandy escribió lo que sintió en esas largas horas de espera. "Como madre, me sentía frustrada y muy asustada, porque la única contribución que podía hacer era rezar por las dos y por la bella familia de Francia. Estoy convencida de que me habrán vetado de ese hospital, porque mamá osa estuvo muy alterada en todo momento. Selena ha ganado un riñón y yo he podido asegurarme de que mi niña está a salvo, pero en el camino también me he llevado una nueva hija", detalló la hoy tranquila madre en su propia cuenta de Instagram, junto a la misma fotografía que Selena compartió para su sorprendente revelación.

Después de que Selena compartiera con sus fans esa experiencia, los mensajes para una pronta recuperación no se hicieron esperar. Miles de textos le deseaban a la cantante que mejorara y la alabaron por su fuerza interior, además de agradecer infinitamente el gesto de Francia.

Mandy no pasó por alto esos comentarios y agradeció a los admiradores de su hija por las bellas palabras que le enviaron. "Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí para Sel, para Francia y para nuestras familias. Hemos sobrevivido por todo el amor y las oraciones que nos habéis transmitido, y por supuesto también por Dios", finalizó en su carta.