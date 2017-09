Gloria Benavides, la ‘Cuatro Dientes’ de Sábado Gigante, por fin habla sobre su relación con Don Francisco

“Gloria sentía una atracción por Don Francisco muy distinta a lo que él sentía. Ella estaba más enganchada”, escribió la periodista Laura Landaeta en la biografía no-autorizada del famoso anfitrión de Sábado Gigante, uno de los programas más populares y longevos de la televisión latinoamericana. Pero Gloria Benavides, quien durante varios años dio vida al personaje de ‘la Cuatro Dientes’, se pronunció por primera vez sobre las acusaciones en el programa chileno El Cubo.

VER GALERÍA

“Lo que me dio fue rabia, ¡me dio mucha rabia! Porque son cosas que no tienen fundamento”, declaró la actriz que durante varias décadas fue empleada de Don Francisco, el esposo de Teresa Munchnick. “Al otro día que pasó esta noticia, yo no vi el programa — un programa de este canal, no lo vi — pero me llamaron mis hijos y me contaron y lo encontré fuerte. Fuerte por el daño que se le hacía a dos familias”.

Aunque Gloria siempre encontró el apoyo en su familia y sus fanáticos, la también cantante sabe por qué se levantó aquel rumor falso: “Porque toda la vida he trabajado con Don Francisco. Yo lo quiero mucho. Yo estoy muy agradecida de él; ha sido una parte importante en mi vida, ¡muy importante! Me dio la posibilidad de estar en Miami... Me llevó. Pude estar años y años recibiendo un sueldo permanente que me permitió educar a mis hijos y tener una vida tranquila”.

VER GALERÍA

Lo triste para la comediante es que, a causa de los reportes falsos, hay terceros que salen dañados: “Él sabe cuánto yo lo quiero. Su familia también sabe cuánto lo quiero, pero sí temía por mi familia, que le afectara. Pero todos mis hijos me llamaron y me dijeron ‘mamita te queremos’. Y pasó. Es una cosa que no vale la pena seguir hablando”.

Pese al rumor, la amistad entre Gloria y su ex-jefe no ha cambiado: “Si nos estamos tomando un café y nos sacan una foto, depende del ángulo que sacan la foto, van a pensar que nos estamos dando un beso. Así que, ¿qué importa ya? Nosotros seguimos igual, saliendo a tomar café, salimos a almorzar, salimos a comer, como lo hemos hecho toda la vida”.

VER GALERÍA

“¡No me interesa!”, aseguró Gloria cuando se le preguntó si leyó la biografía de la reportera que levantó falsos sobre su persona. “No tiene fundamento y hay que dejar vivir a la gente en paz. Si ella está feliz con lo que hizo, bien por ella”.