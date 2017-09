Era una categoría reñida, pero sólo uno triunfó como el Mejor actor de reparto en serie de comedia. Alec Baldwin fue premiado en la 69ª entrega de los premios Emmy gracias a su imitación del presidente Donald Trump en Saturday Night Live (SNL).

Cuando Alec pasó a recoger su galardón dijo lo siguiente: “Creo que debería decir: 'Señor presidente aquí esta su Emmy'”, indicó haciendo referencia a su interpretación como el mandatario en el show. Para el actor de 59 años, este es su tercer Emmy.

El actor continuó agradeciendo a su esposa, Hilaria Baldwin, y a los escritores y al elenco de SNL. Concluyó su discurso de agradecimiento con una emotiva reflexión: “Recuerdo cuando alguien me dijo que cuando uno se muere no recuerda las decisiones del congreso. Uno recuerda un libro, una pintura, una canción, para todos ustedes en el cine no dejen de hacer lo que hacen".