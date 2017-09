Sean Spicer, el polémico invitado sorpresa a los Emmys

Stephen Colbert arrancó la 69ª edición de los premios Emmy con un monólogo cargado de tintes políticos, y la ‘cereza del pastel’ de este opening fue la aparición de Sean Spicer, el ex Secretario de Prensa de Donald Trump.

VER GALERÍA Stephen Colbert, el anfitrión de la noche. Foto: Getty images

El anfitrión de la ceremonia habló sobre las constantes referencias hacia el Presidente en múltiples shows durante los últimos meses. “La mejor estrella del último año es Donald Trump”, afirmó. “No pueden negar que cada programa ha tenido alguna influencia de Donald Trump. House of Cards, American Horror Story… todos sabemos que los Emmys significan mucho para Trump, porque fue nominado muchas veces por Celebrity Apprentice, pero nunca ganó”.

VER GALERÍA Sean Spicer, el invitado sorpresa a la apertura de la ceremonia. Foto: Getty Images

Colbert siguió: “Si hubiera ganado un Emmy, nunca se hubiera nominado para la presidencia. Yo pensé que a ustedes les gustaban los antihéroes con compromiso moral y nunca se los perdonó ni se los va a perdonar. A diferencia de la presidencia, el Emmy va para la gente que gana con el voto popular. Lo que realmente le importa a Donald Trump son los números, las cifras”.

Y en ese momento irrumpió en el escenario Sean Spicer, usando un atril similar al de la sala de prensa de la Casa Blanca. “Esta podría ser la audiencia más grande que jamás haya visto los Emmys, punto, en persona y alrededor del mundo”, dijo el ex vocero, burlándose de su muy cuestionada intervención sobre el tamaño de la audencia a la ceremonia de toma de mando de Trump.

Spicer fue famosamente caricaturizado en Saturday Night Live por Melissa McCarthy, quien estaba presente en la ceremonia, y cuya reacción de incredulidad fue muy comentada.

Spicer at #Emmys. Melissa McCarthy silently says: 'This is amazing and terrible and my stricken expressions speak for the audience at home.' pic.twitter.com/jcUKanvNVi