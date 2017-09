La 69º edición de los Emmys premió a lo mejor de la televisión y las plataformas. The Handmaid's Tale se coronó como la Mejor serie de drama. En tanto, Sterling K. Brown triunfó como Mejor actor drama y Elisabeth Moss como Mejor actriz.

Veep ganó en la categoría de Mejor serie de comedia. Donald Glover y Julia Louis-Dreyfus fueron premiados, en la categoría de comedia, como Mejor actor y Mejor actriz, respectivamente.

Mejor serie de comedia: Veep

Mejor serie de drama: The Handmaid's Tale

Mejor dirección serie dramática: Reed Marano (The Handmaid’s Tale)

Mejor director miniserie o película: Jean-Marc Vallée (Big Little Lies)

Big Little Lies, donde participan Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Laura Dern y Shaile Woodley se llevó cinco premios. Foto: Getty Images

Mejor director serie de variedad: Don Roy King (Saturday Night Live)

Mejor miniserie: Big Little Lies

Mejor TV Movie: Black Mirror: San Junipero

Mejor actor de comedia: Donald Glover (Atlanta)

Julia Louis-Dreyfus con los premios de Mejor actriz de comedia y Mejor comedia, por Veep. Foto: Getty Images

Mejor actriz de comedia: Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Mejor actor de drama: Sterling K. Brown (This Is Us)

Mejor actriz de drama: Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Mejor actor de reparto de comedia: Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Alec Baldwin. Foto: Getty Images

Mejor actriz reparto de comedia: Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Mejor guión serie drama: Bruce Miller -The Handmaid’s Tale (Offred)

Mejor guión mini serie: Charlie Brooker (Black Mirror: San Junipero)

Mejor actor secundario de drama: John Lithgow (The Crown)

Kate McKinnon. Foto: Getty Images

Mejor actriz secundaria de drama: Ann Dowd (The Handmaid's Tale)

Mejor actriz de miniserie o TV Movie: Nicole Kidman (Big Little Lies)

Laura Dern. Foto: Getty Images

Mejor actor secundario de miniserie o TV Movie: Alexander Skarsgård (Big Little Lies)

Mejor actor de miniserie o TV Movie: Riz Ahmed (The Night Of)

Mejor actriz secundaria de miniserie o TV Movie: Laura Dern (Big Little Lies)