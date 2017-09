De tal palo, tal astilla… dicho bien aplicado en el clan de las Kardashian, pues las famosas hermanas heredaron las facciones de su madre y de su abuela. Basta con ver una fotografía y comprobar que fueron bendecidas con la genética de Kris Jenner y su adorable abuelita, MJ Campbell.

Kris Jenner tiene 61 años y es abuela de seis lindos niños. Foto: Getty Images

A través de su cuenta de Instagram, Kim Kardashian compartió una fotografía de su mamá cuando era una adolescente, en la década de los setentas. A un lado de la joven Kris, aparece MJ Campbell y ambas dejan ver que Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie heredaron de ellas lo mejor.

VER GALERÍA Kris Jenner en sus años de adolescente con su mamá, la abuelita de las Kardashian. Foto: Instagram Kim Kardashian

Kim escribió a un lado de la fotografía: “Mi abuela MJ y mi mamá”. La imagen tiene más de medio millón de likes, entre los que figura el de Kris Jenner, quien cumplirá 62 años en noviembre próximo.

VER GALERÍA Kim y sus hermanas son muy unidas a MJ Campbell. En esta foto, aparece con su abuela y su hijo, Saint West. Foto: Instagram Kim Kardashian

Las hermanas Kardashian-Jenner son muy cercanas a su abuela de 82 años. En sus redes sociales, constantemente publican fotografías con ella y en algunas ocasiones, la adorable ancianita aparece en los episodios de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK).