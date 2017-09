VIDEO: Trump cumple el deseo de un niño que anhelaba podar el césped de la Casa Blanca

Frank Giaccio, un niño de Falls Church, Virginia, se llevó una gran sorpresa después que Donald Trump aceptó su oferta de permitirle podar el césped de la Casa Blanca. A principios del año, el joven envió la carta a la Casa Blanca, pero jamás imaginó que alguien le iba a responder, mucho menos el Presidente.

“Estimado señor Presidente, sería un honor para mi podar el césped de la Casa Blanca. Solo tengo 10 años, pero me gustaría enseñarle a la nación lo que la gente joven como yo está dispuesta a hacer. Admiro su experiencia como negociante, y yo también he montado mi propio negocio. He estado podando el césped de las casas de mis vecinos”, escribió Frank, quien se ofreció a prestar sus servicios “sin costo”.

Después que el equipo de jardineros profesionales de la Casa Blanca coordinó con la familia de Frank, el adolescente, que ahora tiene 11 años, se puso a trabajar en el famoso Jardín de Rosas. Después de un rato, Trump salió de la Casa Blanca para felicitar a Frank. “Este Frank, él va ser muy famoso. Quiere ser un miembro de los Navy Seals (fuerzas marinas) y hará cosas muy grandiosas para este país”, dijo Trump a un grupo de reporteros.

Tras completar su trabajo, Donald invitó a Frank y a su padre a conocer la Casa Blanca.