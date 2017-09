VIDEO: Tras 28 años de matrimonio, Lili Estefan anuncia su separación de Lorenzo Luaces

Durante la última emisión de El Gordo y la Flaca, la noticia más impactante que se difundió fue la que contó la propia Lili Estefan, quien, tras 28 años de matrimonio, reveló que ha iniciado un proceso legal para separarse de Lorenzo Luaces, el padre de su hijo Lorenzo, de 17 años, y Lina, de 15.

Con ojos llorosos y un nudo en la garganta, la cubana se dirigió directamente a los televidentes y habló del momento difícil por el que atraviesa: “Hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años. Esto no ha sido una decisión tomada a la ligera, aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente siento que es lo mejor en este momento siempre pensando en mis hijos”.

Aunque la conductora no reveló la razón por la cual ha decidido concluir su matrimonio, fuentes de Univision “confirmaron que existen unas fotografías del esposo de Lili con otra mujer en un lugar público, unas imágenes comprometedoras que aún no han salido a la luz y que son el detonante de la ruptura”.

“Después de la muerte de mi madre, cuando era niña, este es definitivamente el dolor más grande que yo he tenido que vivir”, aseguró Lili, después que en otra ocasión había hecho referencia a ese mismo dolor.

Fue el propio Raúl de Molina, su compañero de El Gordo y la Flaca, quien se le envió un fuerte mensaje de apoyo a ‘la Flaca’: “Lili, sé fuerte. Mi corazón y el de toda mi familia está contigo y tú sabes lo que te queremos. Sé que ella está devastada por todo esto”, confesó ‘el Gordo’. “Le deseo lo mejor, señores. Para que ustedes vean que esto le pasa a todo mundo, hasta las personas como nosotros, que estamos frente a las cámaras. Era algo que yo nunca me esperé que sucediera y, de verdad, Lili, te deseo todo lo mejor. De todo corazón”.