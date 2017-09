Cristina Saralegui, extasiada por la llegada de su nieto: ‘¡Estamos muy contentos!’

Hoy Cristina Saralegui no podría estar más contenta y no es para menos, pues dio la bienvenida a su tercer nieto. Aunque no reveló cuál es el nombre del pequeñito, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que muestra el rostro del bebé, y donde también cuenta que la mamá y el recién nacido ya se encuentran en casa. Este retoño es el tercer nieto de la famosa cubana, quien siempre se muestra muy contenta al lado de sus otros dos nietos en sus redes sociales.

En marzo de este año Cristina regresó a los fotos de Univision para dar una entrevista muy divertida. Siempre franca y divertida, la anfitriona de El Show de Cristina reveló varias intimidades que jamás había contado: “Todo el mundo se pone senos, yo me quité. La operación duró diez horas de tanto que me quitaron. Yo era doble ‘E’ y me bajé a ‘C’.”

Entre otras curiosidades, Cristina aseguró que hay quienes han cuestionado su preferencia sexual: “A mi mucha gente — para que quede claro — por mi posición con las mujeres fuertes y por proteger a las mujeres jóvenes, me han preguntado si soy lesbiana. Lo siento mucho chicas, pero no lo soy”.

Por último, la ex-editora de Cosmopolitan en Español bromeó sobre sus matrimonios: “Me preguntaban siempre, ‘Cristina, ¿tú te casaste virgen?’ Yo les decía ‘Siempre. Las dos veces’”.