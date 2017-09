Romel Pacheco declara su interés por Belinda mientras que su ex la llama mentirosa

El romance entre Belinda y Criss Angel llegó a su fin. Tal como las pistas lo adelantaban, entre la cantante y el ilusionista ya no hay una relación amorosa y tampoco una muy cordial, a juzgar por los mensajes de Criss. Esta semana, Belinda tomó sus redes sociales para confirmar que está soltera, un anuncio que el clavadista Romel Pacheo aprovechó para revelar que está interesado en ella.

VER GALERÍA

"No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos", fueron las tajantes palabras de Belinda con las que aclaró la razón por la que ya no hay fotos de ella y Criss Angel juntos.

Romel Pacheco vio el mensaje y no tardó en responderle a la cantante: "Amigos, ¿creen que tenga alguna oportunidad ahí? Te mando un beso, Belinda". Y aunque no ha recibido una respuesta de Beli, en una plática con el programa Ventaneando reiteró su mensaje.

"Belinda es una reina. Es hermosa. Es una artista, cantante que me ha tocado crecer con ella, sus canciones, ver alguna novela cuando era más niño y, ¿qué te puedo decir? Es una niña muy linda", dijo Romel con un tono alegre.

Al cuestionarlo sobre sus sentimientos por la cantante, le clavadista comentó: "No me declaro enamorado pero es linda, es muy hermosa y si la pudiera conocer, yo encantado. Me encantaría conocerla. La propuesta que puse fue un comentario casual y vi la oportunidad".

VER GALERÍA

- Belinda pone a Chris Angel a bailar al ritmo de 'El baile del sapito'

La noticia de este nuevo pretendiente para Belinda llegó muy rápido a ojos y oídos de Criss Angel, quien se apresuró a escribir un mensaje un tanto burló para 'advertirle' a Romel sobre su ex. "Espero que tengas mucho dinero y un detector de mentiras", se puede leer en el timeline del ilusionista que agregó un par de emojis de bolsas de dinero y una cara de risa además de un beso.

En su plática y al respecto del mensaje de Criss, Romel Pacheco agregó: "Fue bastante extraño. Yo creo que uno no se puede expresar de una dama así. Independientemente de lo que haya pasado creo que eso te lo reservas. Yo no estoy para meterme en la relación de ellos pero no veo correcto que hables mal de tu expareja".

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb — Criss Angel (@CrissAngel) 13 de septiembre de 2017

No es la primera vez que Criss se refiere un tanto irónico sobre Belinda, en la misma plataforma social escribió hace unos días: “No escuches a tu corazón. Escucha tu voz interior. Yo debí haberlo hecho. El amor no viene con un precio... Honestamente, siempre debería de ser así. Mentir acerca de quién eres o quién soy no lo hace verdadero. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño’.-Mooshcoo”, dando a entender que la cantante sólo estaba interesada en él por dinero.

Romel, como todo un caballero, optó por no hacer caso a los comentarios sobre Belinda. "He leído bastante en Twitter de cosas buenas y malas. Yo no la conozco personalmente, pero a todos hay que darles una oportunidad", dijo confiado en crear su propio juicio.

VER GALERÍA

Por ahora, Romel aún no recibe una respuesta de la chica a la que le gustaría conocer. Entre bromas dijo que no puede seguir coqueteando con ella si no le da esperanza.

Belinda, quien se encuentra en una exhaustiva recopilación de víveres para los damnificados por el temblor que hace una semana sacudió a México, ha optado por mantener el silencio. "Creo que está bastante ocupada recopilando víveres. Pero puedo ayudarla a cargar la despensa", dijo entre bromas Romel, quien reveló que se encontró en las redes sociales con mucho apoyo para conquistar el corazón de Belinda, tanto que algunas personas ya usan el hashtag Romelinda.