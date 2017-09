Anahí pide disculpas por polémico video: ‘No medí las consecuencias, definitivamente estuvo mal’

Anahí fue duramente criticada después de publicar un video en sus redes sociales, en donde se muestra ayudando a la gente de Chiapas luego del fuerte sismo que sacudió a México hace unos días. Con un chaleco verde de voluntaria y aparentemente más enfocada en ella que en los damnificados, la cantante aparece en pantalla hablando de sus planes de trabajo en vez de mostrar humildad por la gente afectada.

Tras recibir las críticas de varias personas en las redes sociales, la ex RBD recurrió al mismo medio para enmendar su error. “Me enganché en contestar a mis seguidores y definitivo sé que estuvo mal porque el video no era para eso. De corazón perdón”, dijo en cu cuenta de Twitter. “Pero creo que lo más importante ahorita es enfocarme en la ayuda a la gente en Chiapas, por lo que les pido su apoyo y seguir adelante. Gracias”, explicó.

En un video distinto, la esposa del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, volvió a ofrecer disculpas. "No medí las consecuencias, definitivamente estuvo mal, les pido perdón. Estoy aquí para ayudar y no para hablar de ninguna otra tontería", se le escucha decir. "Tengo una responsabilidad moral con este estado inmensa [...] No soy chiapaneca pero me siento chiapaneca por adopción. Y además aquí nació mi hijo", agregó la cantante quien se enfocó en señalar la ayuda que ha recolectado gracias a la buena voluntad de la gente.

Anahí se mostró más tranquila en esta segunda toma. Del primer video también le criticaron que se preocupara más por su aspecto físico que, a pesar de decir que no importaba, lo remarcó ante sus fans. “Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea… no me importa nada. Lo que me importa ahorita es ayudar a la gente. Y yo sé que ustedes quieren que cante y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos y estando cerca de ustedes pero de verdad eso ahorita no importa”, fue el comentario que hizo enojar a varias personas.