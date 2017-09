Las ‘celebs’ ponen su granito de arena en el teletón ‘Hand in Hand’ a favor de las víctimas de los huracanes

Dicen que la unión hace la fuerza, y eso quedó más que demostrado el pasado lunes 12 de septiembre. En punto de las 8PM, se llevó a cabo el teletón Hand in Hand con el cual se recaudaron fondos para los afectados de los huracanes ‘Irma’ y ‘Harvey’.

VER GALERÍA Julia Roberts y George Clooney. Foto: Getty Images

Decenas de cantantes, actores y presentadores se dieron cita en el estudio de Good Morning America en Times Square y alzaron los teléfonos para contestar las llamadas de los corazones bondadosos. Según la cadena ABC, se lograron reunir –en sólo una hora –más de $44 millones de dólares.

VER GALERÍA Joe Jonas y Justin Bieber. Foto: Instagram Joe Jonas

A través de las redes sociales, los famosos compartieron fotos y videos en los que se dejaban ver sonrientes ayudando a sus connacionales. Julia Roberts, Justin Bieber, Sofía Vergara, George Clooney, Oprah Winfrey, Jimmy Fallon, Hilary Duff, Al Pacino, Kate Hudson, Gwen Stefani, Kerry Washington, Lupita Nyong'o, entre otras 'celebs' tomaron las llamadas de los donantes y conversaban brevemente con ellos.

VER GALERÍA Tom Hanks y Oprah Winfrey. Foto: Getty Images

Tom Hanks, Bruce Willis, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, Jamie Foxx, Robert DeNiro, Dennis Quaid y otros más también estuvieron entre los famosos que contestaron teléfonos y motivaban a las personas para que donaran por los afectados más devastadores en los últimos años.

VER GALERÍA Malin Akerman, Bruce Willis y Al Pacino. Foto: Getty Images

Millones de personas en todo el país hicieron su aportación, la cual irá directamente a las organizaciones Rebuild Texas Fund, ASPCA, Best Friends, Direct Relief, Feeding Florida, Feeding Texas, Habitat for Humanity, Save the Children y United Way.

VER GALERÍA Reese Witherspoon, Luke Bryan y Nicole Kidman. Foto: Instagram Luke Bryan

Una de las participaciones más especiales de la noche fue la de Stevie Wonder, quien interpertó Lean On Me. Antes de comenzar su actuación, dijo: “Venimos todos juntos el día de hoy para amar a la gente que fue devastada por los huracanes. Cuando el amor entra es acción, no hace distinción del color de piel, de la etnia, de las creencias religiosas, ni de las preferencias sexuales ni de las ideas políticas. Sólo se trata de amor”.

VER GALERÍA Stevie Wonder. Foto: Getty Images

Usher y Blake Shelton cantaron el clásico Stand By Me. Justin Bieber tomó el micrófono e invitó al público a unirse en oración y pidió que "no sólo vean el show, sino sean parte de esto donando". Sin duda, una de las interpretaciones que conmovió hasta las lágrimas fue la de Hallelujah de Luis Fonsi y Tori Kelly.

VER GALERÍA Justin Bieber y Luis Fonsi se encontraron en Hand in Hand. Foto: Instagram

Originalmente, Hand in Hand se enfocaría solo en las víctimas en Texas. Sin embargo, después se expandió para ayudar a los afectados por ‘Irma’. AL menos 70 personas murieron a causa del impacto de ‘Harvey’, mientras que se reportan otras 22 muertes por el paso de ‘Irma’.