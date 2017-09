Sofía Vergara, Sofía Vergara, J Balvin,y más participarán en un teletón para ayudar a las víctimas de los huracanes

Estados Unidos enfrenta la devastación de dos poderosos huracanes… ‘Harvey’ e ‘Irma’ arrasaron con todo a su paso dejando a miles de damnificados, millones de dólares en pérdidas y varias víctimas mortales. Ante este panorama, decenas de celebridades, organizaciones benéficas y medios de comunicación se unirán en un teletón denominado Hand in Hand, con el cual recaudarán fondos para las víctimas afectadas por los fenómenos naturales que tuvieron en jaque a los estados de Texas y Florida en las últimas dos semanas.

VER GALERÍA El impacto de 'Harvey' en Houston hizo que miles de familias lo perdieran todo. Foto: Getty Images

El especial, con duración de una hora, comenzará a las 8PM y será televisado a través de ABC, BET, Bravo, CBS, CMT, E!, Fox, HBO, iHeartMedia, MTV, NBC, Oxygen, SiriusXM, Univision y Westwood One, junto con AOL, Apple Music, Beats 1, Facebook, HuffPost, Twitter, Yahoo y YouTube.

VER GALERÍA 'Irma' dejó devastadas varias ciudades del estado de Florida. Foto: Getty Images

El sitio oficial de Hand in Hand confirmó al elenco del teletón, el cual hará presentaciones, mensajes especiales y apariciones. La comunidad latina se hizo presente y celebridades como Eva Longoria, Sofía Vergara, Selena Gomez, Luis Fonsi, J Balvin, Zion & Lennox y Gerardo Ortiz están entre los participantes de este gran evento.

Las principales cadenas de Estados Unidos transmitirán el esepcial. Foto: Instagram J Balvin

Otros de los personajes que han sido confirmados son: Malin Ackerman, Trace Adkins, Jason Alexander, Lily Aldridge, Anthony Anderson, Beyoncé, Black Eyed Peas, Justin Bieber, Dierks Bentley, Bobby Bones, Julie Bowen, Wayne Brady, Connie Britton, Sterling K. Brown, Luke Bryan, Steve Buscemi, George Clooney, Andy Cohen, Stephen Colbert, Sean "Diddy" Combs, David Copperfield, Chace Crawford, Terry Crews, Billy Crystal, Ellen DeGeneres, Robert De Niro, Leonardo DiCpario, Old Dominion, Drake, Hilary Duff, Jourdan Dunn, Brett Eldridge, Charles Esten, Jimmy Fallon, Rascal Flatts, Jamie Foxx, Richard Gere, Josh Gad, Eddie George, Any Grant, Pastor John Gray, Josh Groban, Savannah Guthrie, Tom Hanks, Marcia Gay Harden, Angie Harmon, Taraji P. Henson, Faith Hill, Kate Hudson, Dwayne Johnson, Joe Jonas, Catherine Zeta-Jones, Tori Kelly, DJ Khaled, Nicole Kidman, Gayle King, Karlie Kloss, Karolina Kurkova, Matt Lauer, Jay Leno, Kings of Leon, Jared Leto, Matthew McConaughey, Eric McCormack, Tim McGraw, Nicki Minaj, Kim Moore, Tracy Morgan, Lupita Nyong'o, Norah O'Donnell, Brothers Osborne, Brad Paisley, Chris Paul, Jon Pardi, Tyler Perry, Dennis Quaid, Questlove, Jeremy Renner, Julia Roberts, Robin Roberts, Ray Romano, Kelly Rowland, Adam Sandler, Ryan Seacrest, Dan + Shay, Blake Shelton, Maria Shriver, Michael W. Smith, Will Smith, David Spade, Gwen Stefani, Michael Strahan, George Strait, Barbra Streisand, PK Subban, Cole Swindell, Wanda Sykes, Miles Teller, T.I., Timbaland, Chris Tomlin, Kerry Washington, Marlon Wayans, Bruce Willis, Chandra Wilson, Charlie Wilson, Oprah Winfrey, Cece Winans, Rita Wilson, Reese Witherspoon y Chris Young.

Los ingresos recaudados serán destinados a las siguientes organizaciones: Rebuild Texas Fund, ASPCA, Best Friends, Direct Relief, Feeding Florida, Feeding Texas, Habitat for Humanity, Save the Children y United Way.