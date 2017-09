¡Rejuvenecido! Fernando Carrillo, de 51, presume un ‘look’ más moderno

Primero triunfó en las telenovelas antes de probar suerte con los largometrajes, pero ahora Fernando Carrillo, el venezolano de 51 años de edad, se encuentra grabando canciones para un nuevo LP. No será su primero; a finales de la década de los noventas, Fernando publicó dos discos. Después de incursionar el en cine, ahora el actor ha decidido volver a la música bajo Ferr, su nombre artístico con el que debutó From the sky, una canción que se puede escuchar en Spotify.

Y justo para impulsar su nuevo proyecto, Fernando también cambió de look. Atrás quedó el cabello oscuro para dar la bienvenida al rubio platinado. Para completar su aspecto rejuvenecido, la semana pasada el protagonista de Siempre te amaré fue retratado mientras salía de Lancer Dermatology, una clínica que se encuentra en Beverly Hills.

Fernando Carrillo Rosellies nació en Caracas, Venezuela el 6 de enero de 1970. Empezó su trayectoria artística en 1986 al protagonizar a José Luis Ustáriz en la telenovela La dama de rosa. Después de participar en varias telenovelas venezolanas, el actor decidió probar suerte en México y logró interpretar a Ricardo Mendiola en María Isabel al lado de Adela Noriega. Gracias al éxito de aquella producción, Fernando obtuvo el papel principal en Rosalinda, una telenovela que fue protagonizada por Thalía, Nora Salinas y Lupita Ferrer.