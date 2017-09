Tras el paso de ‘Irma’, William Levy se organiza con sus vecinos para limpiar su vecindario

Thanks to all the friends and neighbors that came out and help. A mal tiempo, buena cara 😉 ayudando y recibiendo ayuda de amigos y vecinos. Estos son los tiempos que nos unen. Thank you @jeanettevgarcia and George !! You guys are the best !!! #huracanirma #helpeachother #goodvibes

A post shared by William Levy (@willevy) on Sep 11, 2017 at 2:26pm PDT