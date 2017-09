De Argentina a Nueva York: Calu Rivero, la ‘it girl’ que no debes perder de vista

Belleza, audacia, picardía… No basta una sola palabra para bosquejar a Calu Rivero, la actriz e it girl con más de 2.2 millones de seguidores en redes que llegó a Nueva York desde un pequeño pueblo en Argentina y hoy eligen como rostro Stella McCartney, Carolina Herrera y hasta Chanel.

VER GALERÍA Calu tiene 30 años de edad y sus pasiones giran en torno a las artes, la moda, la música y la actuación. Foto: Getty Images

Si bien los primeros pasos de Calu, 30, hacia la fama fueron como actriz, donde compartió la gran pantalla con celebridades como Luisana Lopilato y Ricardo Darín, su constante coqueteo con el mundo de la música y la moda la llevaron a convertirse en DJ ocasional y modelo de grandes marcas a nivel internacional que hoy le permiten proyectar su carrera en Nueva York y el mundo.

¿Pero qué es lo que tiene Calu Rivero que la convierte en tan atractiva tanto para sus seguidores como para las reconocidas marcas que la elijen?

En entrevista con HOLA! USA, la artista contó sobre su curioso estilo de vida al que define como “empático y consciente”, y el que busca contagiar a través de sus redes sociales. “Soy vital, apasionada, transparente y respetuosa por la vida, esa energía positiva la imprimo en todos mis proyectos, es mi esencia y el porqué de tantos seguidores”, dijo y explicó: “Mis posteos son una parte de mi vida que quiero compartir, auténticos, sin filtro, es mi camino, el que voy sintiendo, recorriendo y construyendo. Participo genuinamente y con respeto, vivo primero, luego tuiteo”.

VER GALERÍA Calu es una chica con múltiples facetas. Foto: Getty Images

Si bien comenzaste tu carrera como actriz en Argentina, hoy podemos verte pasando música, acompañando desfiles, gráficas de las marcas más reconocidas… ¿Cómo definirías tu profesión?

Hoy en día estoy trabajando en la moda, en campañas y desfiles, es una forma de vida y una forma de ganármela, de todos modos mi esfuerzo está puesto en proyectar mi arte a través de la actuación. Trabajo mucho mi rol creativo, trato de crecer como artista y siempre “ser yo”, una actriz con temperamento y voluntad experimental. Sueño con que mi trabajo como actriz se transforme en mi modo de vida y en mi herramienta para expresar lo que tengo para decir, quiero seguir contando historias y trabajando con gente que admiro y de la que me puedo nutrir.

VER GALERÍA Calu trabaja todos los días en su rol creativo. Foto: Getty Images

Sin duda, hay algo en tu persona que te vuelve muy interesante frente al ojo ajeno, cada vez tienes más seguidores y marcas que te convocan, ¿puedes reconocer de dónde proviene ese encanto?

Soy una chica de esta época, inquieta, curiosa, supongo que muchos se identifican con mi forma de vivir que tiene mucho de libertad, de seguir los instintos y los deseos, cuando me propongo un objetivo lo cumplo: lo quiero y lo hago. También está la forma en la que me relaciono con la naturaleza, con la moda, la música, los valores que defiendo, una vida sana, el deporte y mi arte. Llevo un estilo de vida simple, centrado en lo que creo más importante en la vida: los vínculos. Siempre recuerdo de dónde vengo, soy argentina y dicen que los argentinos somos flexibles y tenemos eso de sobreponernos y perseverar, que tenemos un gran empuje cuando decidimos hacer lo que nos apasiona, siempre buscamos la oportunidad de conectarnos con el otro desde lo real y sentir juntos, bien a lo latino, eso es único. Toda esta herencia les da densidad a mis personajes, me da la posibilidad de aportar matices, gestos, signos, eso es un diferencial que en muchos lados se aprecia.

VER GALERÍA Los seguidores de Calu admiran la perseverancia que tiene para lograr sus metas. Foto: Instagram Calu Rivero

Hablando de valores, cualquiera que visite tus redes puede ver que eres una gran activista del medioambiente, los animales…

Lo que intento transmitir es la importancia de ser una misma, de pelear por lo que deseamos y de defender la forma en la que pensamos, de ser uno mismo pero siempre respetando al otro y a la naturaleza. Mi compromiso con el cuidado del medioambiente y el hecho de ser vegana son parte de un compromiso mayor, uno que lo abarca todo, que es el compromiso con la vida. Para mí mi vida es mi perra, un amor, un hogar, mi arte, mi familia, buena música, y armonía y paz en todas las relaciones con las personas, con los animales, con la tierra, y en definitiva con la vida misma. Vivo con conciencia ante cada elección, sé que cuidar del otro es cuidarme a mí misma.

¿Cómo fue que tu estilo de vida se plasmó en tus hábitos alimenticios? ¿Podrías dar algún consejo a quienes quieran imitar tus elecciones?

Hace unos años vi el documental “Earthlings” narrado por Joaquin Phoenix. En ese momento decidí no consumir nada que provenga de un animal. Llevo 4 años de ser vegana y el año pasado corrí la maratón 42K de NY. Soy tolerante también con el que no elije este estilo de vida, aprendí a cocinar platos deliciosos con verduras, legumbres y frutas, ese gran universo que sí comparto con todos.

El primer paso es la toma de conciencia, la empatía con el otro y los otros como seres vivos o animales. Luego las formas de defender y participar de la causa ambiental pueden ser muy variadas. Cada persona va construyendo con acciones su propia contribución. Desde participar a en el reciclaje de residuos hasta ser activista de alguna ONG, algunas personas dejan de comer carne un día a la semana. Todo ayuda, lo importante es ponerse en marcha.

VER GALERÍA Actualmente, Calu reside en Nueva York. Foto: Getty Images

Hace poco te instalaste en Nueva York para desarrollarte en lo profesional, ¿cómo se dio esta decisión?

En septiembre del año 2016 la agencia The Society Managemet me convocó; éste llamado se dio en un período en el que permanecía no más dos meses en alguna ciudad del mundo, explorando, aprendiendo y conociendo, y esa propuesta me obligó a replantearme. Hay cosas que simplemente suceden, trascienden nuestra voluntad, y cuando eso pasa, yo respondo con trabajo, responsabilidad y amor.

En octubre regreso a Argentina, a rodar las últimas escenas de mi participación en la serie Sandro de América para Viacom, bajo la dirección del gran Adrián Caetano, allí interpreto a la primera novia del ídolo latinoamericano. Es emocionante entrar en la piel de una chica de barrio, enamorada, idealista, un tanto ingenua, pero absolutamente generosa, humanamente hermosa, que vive una historia de amor y de crecimiento y maduración espiritual tan grande.