Julián Gil: ‘Aquí hay mujeres que están peleando para recibir 3000 pesos; ella ha recibido 460,000’

Días después que se dio a conocer el enredo legal al que también se ha involucrado Gabriel Soto, la trifulca entre Julián Gil y Marjorie de Sousa continúa en los juzgados mexicanos. La semana pasada, unas cuantas horas después que el actor argentino lamentó estar “señalando a Gabriel” en su demanda para aclarar la paternidad de su presunto hijo, Marjorie de Sousa declaró que se siente “agradecida” por el apoyo que ha recibido por parte de la corte.

“Yo creo que más que por mi, por mi bebé. Hoy le doy la bendición a todas esas las madres que pasan por un momento así”, aseguró la la actriz venezolana durante una entrevista afuera del juzgado. Pero las declaraciones no le sentaron nada bien a Julián, quien se mostró visiblemente agitado mientras era entrevistado.

“No puedes decir ‘estoy con Dios’ y ‘estoy tranquila’ y por otro lado poner a la abogada a decir pende*****”, exclamó Gil. “Ella ha recibido, al día de hoy, 460,000 pesos. Aquí hay muchas mujeres que están peleando por años para recibir 3000, 4000 pesos, y la señora recibe 460,000 pesos. Es una falta de respeto; yo soy el malo porque me vengo a defender y no me voy a dejar”.

La abogada de Marjorie aclaró que es el juez quien fija la cantidad de la pensión que se le otorga a Marjorie. Julián se ha mostrado inconforme con la cantidad y desea que sea reducida a un 4% de su sueldo en vez del 20%.

“Podría coincidir [con] la concepción del niño Matías Gregorio Gil de Sousa”, dice el documento que fue entregado a la justicia mexicana, y que alude a un encuentro entre Marjorie y Gabriel Soto que tomó lugar en Cancún en marzo del 2016. “¡Híjole, no, no! La verdad, yo de eso no puedo hablar porque desconozco realmente la situación. La verdad es que los quiero mucho y Julián es muy amigo mío", declaró Soto cuando se le preguntó sobre la separación de sus amigos.

Gil, por su parte, también lamenta tener que involucrar a Soto: “Me puedo imaginar lo que debe estar viviendo. Si yo estoy viviendo un calvario, yo sé que también él”.