María Celeste Arrarás y su familia se resguardan en un refugio en Miami ante la llegada de ‘Irma’

He estado ausente preparándome para enfrentar a este monstruo llamado #irma que nos viene quitando el sueño de preocupación. Me han evacuado de mi residencia por la amenaza de la marejada ciclonica y aquí estoy despidiéndome de mi casita. Ha sido una semana de desprendimiento emocional y material. #leccionesdevida #huracanirma #irma

