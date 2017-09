Miguel Bosé publica imagen que muestra el rostro de sus hijos ‘para interrumpirle el negocio a mi agresor’

En agosto Miguel Bosé presentó una denuncia a la Policía Nacional después de ser extorsionado por un grupo de criminales, mismos que exigían $60,000 por no vender imágenes robadas de sus hijos a una revista. Hoy el cantante se vio forzado a publicar una de las fotografías robadas para evitar que sus agresores no hagan negocio con la privacidad de sus hijos, misma que Bosé siempre ha defendido ferozmente.

“Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso”, escribió el intérprete de Amante bandido en su cuenta de Facebook. “Están tratando la venta del material a terceros. Por esa razón, y para interrumpirle el negocio a mi agresor, me veo obligado a hacer esto y a mostrar las identidades de mis hijos que desde su nacimiento he protegido tanto y mantenido en anonimato”.

VER GALERÍA

Miguel jamás respondió a los mensajes que le fueron enviados, pues su intención siempre fue acudir a las autoridades. Aun así, según reportó El País, los extorsionadores insistieron en establecer un trato: “Nos estamos cansando de no tener una respuesta. Queremos negociar, queremos que sea rápido ¿qué piensa hacer?”.

El primer correo venía supuestamente por parte de la redacción de una revista: “Estimado Miguel Bosé, le escribimos con relación a unas fotos que nos hicieron llegar a nuestra redacción que intentan vendernos y a ver si nos daría la misma entonces considerar comprar las fotos”.

VER GALERÍA

Las fotografías fueron tomadas durante las vacaciones que tomó el cantante en Disneylandia el verano pasado. Bosé había aceptado ser la imagen de un anuncio siempre y cuando el rostro de sus hijos no fuera revelado. El también actor compartió la imagen de la campaña en su propia cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

El también actor pidió respeto por parte de los diarios, razón por la cual varios medios, incluyendo ¡HOLA! USA, han decidido no difundir la fotografía en cuestión. “Espero que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos como hasta ahora se ha hecho. Gracias.”, concluyó el cantante.