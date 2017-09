Este papá solo tiene una regla para los pretendientes de sus 6 hijas, ¡y miles de mujeres lo están felicitando!

Debido a que tiene 6 hijas, J. Warren Welch, un escritor de Tennessee, intuye que tendrá que tratar con varios pretendientes. Pero él solamente tiene una regla: la persona que esté interesada en alguna de sus hijas, “tendrá que preguntarle a ellas cuáles son sus reglas”. Y es que Warren no está “educando a sus hijas para que sean el tipo de mujeres que necesitan que su padre se comporte como un macho posesivo para que sean tratadas con respeto”.

VER GALERÍA

El autor explicó que, tras ver a su madre “hacer el papel de la mujer sumisa durante varios años”, nunca le pareció adecuado, “aún cuando estaba demasiado joven para entenderlo”. “Tú vas a respetar a mis hijas”, dice su recado, mismo que publicó en sus redes sociales, “porque si no lo haces, te aseguro que ellas no van a necesitar de mi ayuda para ponerte en tu lugar. Yo no estoy criando princesas”.

VER GALERÍA

El papá americano asegura haberse vuelto “hipersensible a cualquier actitud que sea misógina” después de hablar con otros padres: “Eran adultos fanfarrones que alardeaban de haber asustado a los niños que intentaban salir con sus hijas. Me pareció enfermizo”.

VER GALERÍA

Después que su publicación se viralizó, Warren dio una entrevista al diario Today y aclaró sus comentarios: “Entiendo el impulso que sienten algunos padres cuando intentan proteger a sus hijas, pero el tipo de posturas a las que yo me refiero no tiene nada que ver con ese ‘instinto protector’, sino con el problema que tienen algunos hombres al mostrar su dominio sobre las mujeres. Son los mismos que creen que las mujeres necesitan de hombres para cuidar de ellas”.

VER GALERÍA

Tras ser felicitado por miles de mujeres por su actitud feminista, Warren se mostró agradecido y “con esperanza de que las actitudes hacia las mujeres en nuestra sociedad empiecen a cambiar”.