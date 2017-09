Pepe Aguilar revela que la situación legal de su hijo es causa de una depresión

Pepe Aguilar está muy al pendiente de la situación que enfrenta José Emiliano, su hijo mayor, quien fue detenido hace unos meses en la frontera de México y Estados Unidos por tráfico de indocumentados. El cantante reveló a El Gordo y la Flaca que su hijo había estado sufriendo mucho antes de meterse en líos legales, una conducta que él considera era su forma de pedir ayuda.

“Entiendo el dolor que traía en determinado momento porque después de todo esto conocí un montón de cosas de mi hijo que no sabía”, dijo Pepe a los micrófonos del programa. “Ahora entiendo que sí, realmente estaba pidiendo a gritos ayuda, pero no más para adentro, no le decía nada a nadie, hasta que sucedió esto”, agregó un poco desanimado por la situación en la que se encuentra su primogénito.

Este martes, José Emiliano, de 25 años, fue sentenciado a tres años de libertad condicional por un juez de San Diego, California. Además, tendrá que pasar seis meses en un centro de rehabilitación por el consumo de drogas que había hecho en meses pasados.

José Emiliano también habló para el programa y aseguró estar agradecido con toda su familia por el apoyo que le han brindado en esta situación. El joven contó que antes de ser arrestado, se había peleado con Carmen Treviño, su mamá y primera esposa de Pepe; sin embargo, significó mucho para él verla atenta en la primera audiencia que tuvo con el juez.

Al igual que la sorpresa emocional positiva que se llevó con su mamá, José Emiliano agradeció ver que su padre estaba apoyándolo. Al principio pensó que la situación sería tan grave que afectaría la carrera de Pepe Aguilar y que por ello lo abandonaría en prisión. “Allí ha estado en todo, en todo, en todo. Aunque esté cantando en otros lados o tenga otros compromisos porque sé que es un hombre que tiene mucho trabajo, nunca me ha dejado. Jamás”.

Como todo un padre amoroso, Pepe Aguilar habló con su hijo para ayudarlo a mejorar el camino por el que conduce su vida. “Le dije que era una oportunidad como las que muchas en la vida se le habían dado, que esperaba de todo corazón que esta la tomara, que la aprovechara”, dijo un poco más feliz y dispuesto a apoyar a su hijo a salir sin problemas de su libertad condicional.