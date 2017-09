Tras ser excluida de una influyente lista de fashionistas, los fanáticos de Melania Trump desatan su ira

Los redactores del diario conservador The Daily Caller, al igual que sus lectores, se encuentran enfadados con la revista Vanity Fair. Tras publicar su lista internacional de ‘Los Mejor Vestidos’ del 2017, una de las listas más influyentes en el mundo de la moda, Vanity Fair decidió excluir a la Primera Dama, y sus fanáticos llamaron la decisión “extremadamente bizarra”.

VER GALERÍA

Por supuesto, no es que la madre de Barron Trump se vista mal. De hecho, Vanity Fair no nominó a ningún miembro de la familia de Trump, pero sí nominó a Hervé Pierre, el estilista de Melania. Lo que parece provocar aún más a los fans de la Primera Dama es el hecho de que Michelle y Barack Obama hayan sido nominados, aunque solamente aparecieron en la categoría de parejas, no individuos.

VER GALERÍA

La reina Letizia, Emmanuel y Brigitte Macron, Rihanna, LeBron James, Jaden Smith y Solange Knowles se cuentan entre los nominados. Pero muchos internautas han hecho notar el hecho de que Graydon Carter, el editor de Vanity Fair, lleva una pelea de varios años con Donald Trump.

VER GALERÍA

Fue en diciembre del 2016, unas semanas antes de su investidura, que Trump dirigió uno de sus característicos ‘tweets’ hacia Graydon: “¿Han visto los números de Vanity Fair? Están muy bajos”, aseguró quien en aquel entonces aún mantenía el título de presidente electo.

VER GALERÍA

Donald se disgustó con la revista — y, por extensión, con Graydon — debido a que la redacción publicó una reseña sobre Trump Grill, el restaurante ubicado en el lobby de la Trump Tower de la Quinta Avenida de Manhattan. Titulada El Trump Grill bien puede ser el peor restaurante de Estados Unidos, la crítica no le sentó nada bien al magnate.

VER GALERÍA

Aún así, los fanáticos de Melania defendieron a la Primera Dama, indicando que realmente usa los mismos diseñadores y firmas que Michelle Obama. Por ejemplo, en junio Melania vistió un traje de Monique Lhuillier, una de las diseñadoras favoritas de Michelle, y recientemente también se le a visto con prendas de J Crew, otra firma recurrente de la ex-Primera Dama.