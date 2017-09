Para aclarar el tema de la paternidad, Julián Gil ‘lamentablemente’ está señalando a Gabriel Soto

Las relación de Marjorie de Sousa, de 36 años de edad, y Julián Gil, de 46, se ha puesto aún más delicada desde que confirmaron su separación en abril. En el centro de la tormenta se encuentra el pequeño Matías, su primer hijo en común, y ahora Gabriel Soto, el actor mexicano de 42 años de edad, ha quedado oficialmente ligado a la situación.

Según una copia de la demanda de Julián, la cual fue publicada por el programa Sale el Sol, Gabriel ha sido involucrado en el proceso legal. La información fue confirmada por el propio Gil durante una entrevista con Univisión Entretenimiento: “Tengo que demostrar en qué me estoy basando para hacerlo [pedir la prueba de ADN], y lamentablemente se está señalando a Gabriel, que también yo lo meto en la demanda, pero [él] es mi evidencia”.

“Podría coincidir [con] la concepción del niño Matías Gregorio Gil de Sousa”, dice el documento que fue entregado a la justicia mexicana, y que alude a un encuentro entre la actriz venezola y el mexicano que tomó lugar en Cancún en marzo del 2016. “¡Híjole, no, no! La verdad, yo de eso no puedo hablar porque desconozco realmente la situación. La verdad es que los quiero mucho y Julián es muy amigo mío", declaró Soto cuando se le preguntó sobre la separación de sus amigos.

Gil, por su parte, también lamenta tener que involucrar a Soto: “Me puedo imaginar lo que debe estar viviendo. Si yo estoy viviendo un calvario, yo sé que también él”. El argentino también espera poder reducir el porcentaje de manutención que está pagando — más de $6000 mensuales — a un 4 por ciento de su sueldo.