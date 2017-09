¿No fue culpa de Trump? Hillary Clinton insinúa que perdió debido un político de su propio partido

El mes pasado se reveló el primer capítulo de What Happened, el próximo libro de Hillary Clinton. En dicho libro la esposa del ex-presidente Bill Clinton ha decidido narrar su versión de todo lo que sucedió durante la última campaña electoral. “Quiero apartar las cortinas para mostrar que fue una experiencia eufórica, alegre, humillante, exasperante, y simplemente impactante”, escribió Hillary en el primer adelanto de su libro.

Y aunque es de esperarse que no tenga gratos recuerdos de Donald Trump, a quien llamó un “asqueroso” por acecharla durante el segundo debate presidencial, esta semana se reveló en un segundo adelanto de What Happened que Hillary sigue bastante enfadada no solo con su ex-contrincante, sino con miembros de su propio partido.

“Él no se inscribió a las elecciones para asegurarse de que un demócrata llegue a la Casa Blanca. Lo hizo para afectar el partido Demócrata”, dijo la madre de Chelsea Clinton en referencia a Bernie Sanders, el senador de Vermont, quien ascendió a la popularidad política especialmente entre los jóvenes.

El varias ocasiones Bernie atacó a Hillary por sus conexiones a Wall Street y, según cuenta ella, no pudo defenderse: “Mi equipo siempre me recordó que no debería ponerme en contra de los seguidores de Bernie. El presidente Obama también insistió en que debería callar y no atacar a Bernie. Me sentí como si estuviera atrapada en una camisa de fuerza”.

Las acusaciones de Sanders, escribió Clinton, hicieron demasiado daño a su imagen: “Sin embargo, los ataques de Bernie causaron daños duraderos. A causa de eso, fue mucho más difícil unir a los votantes progresistas en las elecciones generales y se abrió una brecha para permitir los ataques que lanzó Trump, como ‘Hillary, la deshonesta’”.

La gota que derramó el vaso, asegura la demócrata de 69 años de edad, fue la investigación de James Comey, el ex-director del FBI, quien la hizo ver “como si fuera un personaje rodeado de puros escándalos”.

Hillary confesó que aún se siente decepcionada por haber defraudado a sus seguidores: “Los decepcioné y voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida”. También ve con más claridad ciertos errores: “Creo que es justo decir que no me di cuenta de lo rápido que todo estaba progresando. Yo comencé montando una campaña presidencial tradicional, con políticas bien pensadas y coaliciones cuidadosamente construidas. Trump montó un programa de televisión ‘reality’ que luego utilizó para alimentar la ira y el resentimiento de los estadounidenses”.