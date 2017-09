Celebridades envían mensajes de apoyo y solidaridad ante el huracán 'Irma'

Woww me levanto un martes normal en Medellin para trabajar despues de un fin de semana bastante complicado para algunos un fin de semana largo y muchas familias hasta aprovecharon para tomarse unas merecidas vacaciones y tengo esta preocupacion que va por encima del trabajo y de mi agenda; un huracan se acerca a mi bella isla Puerto Rico y Republica Dominicana hay un aviso que su trayectoria sigue para la Florida y yo no me encuentro con mi familia! y es el momento crucial en donde quiero parar todo y salir rapidamente a donde ellos pero estoy lejos de mi Hogar trabajando y ahora comienza las cancelaciones de vuelos etz, entonces me pregunto como cambio todo? si el pasado sabado sali de casa a un Concierto en Peru y todo estaba bien, y al final con mi preocupacion y duda todo es simple! papa Dios tiene el control y asi como todos los dias le doy las gracias por tener salud y vida, el controla cada segundo de nuestras vidas y yo llevaba 10 meses planeando estas proximas semanas con la promocion del lanzamiento de mi disco y ahora solo pienso en mi Familia y mis amistades de que no les pase nada y que se preparen bien para el paso de este Huracan. "Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece" Filipenses 4:13

