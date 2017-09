Lady Gaga canceló un concierto y recompensó a sus seguidores con pizza

Lady Gaga está de gira y una de sus paradas era en Montreal, pero pocas horas antes de que iniciara el concierto, la cantante se vio forzada a cancelar su actuación. La razón no era otra más que su salud. La semana pasada, en una actuación en Nueva York, Lady Gaga se mojó con la lluvia neoyorquina, lo que causó que se resfriara, una enfermedad que empeoró por no haberle dedicado los cuidados adecuados.

Sus fans no tomaron con gracia la cancelación y muchos expresaron su enojo en las redes sociales, en especial en Twitter, en donde Gaga anunció la mala noticia. Con toda la intención de compensar a aquellos que habían hecho fila desde temprano para entrar al concierto, la cantante les hizo llegar pizza y fotografías firmadas, un lindo gesto que también les informó en las redes sociales.

A pesar de que algunos aceptaron la disculpa y la pizza de Gaga, otros seguían enojados por no haber cancelado el concierto horas antes. Para tranquilizarlos, se contactó directamente con la mayoría de sus fans contestando los mensajes de reclamo que le enviaban.

"¿Por qué nos avisas con tan poco antelación? Estoy muy molesta. Pagué para venir desde otra provincia y ya había reservado el hotel", escribió una de sus fans, a quien le respondió: "Se me parte el corazón. Lo siento mucho, mucho. Pienso en ti".

"Si estaba enferma podía haberlo dicho en la mañana, no una hora y media antes de que abrieran las puertas. Había gente llorando", escribió otro de sus seguidores. "He tratado de que mi voz y mi cuerpo mejoraran durante todo el día para poder seguir adelante con el show, pero mis médicos y mi coach vocal dijeron que no era posible, lo siento", contestó la cantante, palabras que sirvieron para que los demás entendieran que de verdad estaba pasando por un mal momento de su salud.

I'm sending free 🍕 to any monsters outside my hotel The William Gray Montréal 😭. I love u so much & I'm so sorry u are the most loyal fans.