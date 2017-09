FOTOS: ‘Leopardo chic’, el ‘look’ de Jennifer López mientras ve departamentos con Alex Rodríguez

Nadie sabe cuáles con los planes de Jennifer López y Alex Rodríguez como pareja, pero la semana pasada ambos fueron retratados mientras visitaban un edificio residencial en Nueva York. ¿Estarán buscando un departamento para vivir juntos? Habrá que esperar para saberlo, pero mientras era acompañada de Max, su hijo, y el famoso pelotero, J-Lo no puedo evitar robar la mirada de las personas que observaron a la pareja mientras ellos exploraban el barrio.

VER GALERÍA Fotos: Grosby Group

Luciendo un vestido de mangas y cuello blanco, el patrón de leopardo resaltó debido a la excelente combinación de tacones negros con un bolso blanco. Pero el detalle que realmente llamó la atención fue el uso de un accesorio que la Diva del Bronx casi nunca usa: ¡Anteojos!

Fotos: Grosby Group

La semana pasada decenas de turistas y residentes de la Gran Manzana tuvieron la suerte de presenciar algo que ya no se ve ni en el propio Bronx: a J-Lo usando el ‘subway’, un ícono de Nueva York. En está ocasión, ‘Jenny from the block’ lució un atuendo urbano, el cual es el mismo ‘look’ que popularizó a la cantante a principios de la década anterior.