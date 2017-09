Un año después de su divorcio, Angelina Jolie revela: 'No me encuentro cómoda en la soltería'

Aunque por fuera Angelina Jolie demuestra que tiene todo bajo control, por dentro las dudas y la incertidumbre la invadían, justo como podría pasarle a cualquier mujer que recién firmó su divorcio. La actriz ha sabido llevar con mucha discreción esta etapa no tan sencilla de su vida. Siempre poniendo a sus seis hijos sobre todo, Angelina optó por separarse de Brad Pitt, el hombre que amaba con tal de asegurar un ambiente sano para los más pequeños del hogar.

Sin embargo, mientras los abogados apresuraban el proceso de divorcio, la actriz no se sentía contenta por lo que sucedía. "A veces doy la impresión de que lo tengo todo bajo control, pero la verdad es que por lo general me cuesta mucho vivir mi día a día con normalidad. Ha sido un año muy difícil en el plano emocional. No me encuentro cómoda en la soltería, no es algo que haya querido. No hay nada agradable al respecto, todo es muy complicado", contó en una plática con The Daily Telegraph.

Angelina, además de estar al pendiente de su casa, su carrera y el bienestar de sus hijos, no dejó de poner atención a su salud. La actriz se sometió a una doble mastectomía para reducir las posibilidades de enfermar de cáncer de mama, mismo padecimiento que cobró la vida de su madre en 2007. "Desde luego, mi salud es algo que debo tener monitoreando en todo momento", dijo firme sin entrar en detalles sobre sus citas o los diagnósticos recientes.

Las palabras de Angelina replicaron aún más por mostrarse vulnerable, una imagen que había evitado reflejar desde septiembre de 2016, cuando reveló que se separaría de Brad Pitt, su esposo y padre de sus seis hijos -Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (11) y los mellizos Knox y Vivienne (9)-.