Taylor Swift es dama de honor en la boda de su mejor amiga Abigail Anderson

La amistad es lo primero y eso bien lo sabe Taylor Swift, quien hizo una pausa en el lanzamiento de su nuevo disco, Reputation, para asistir a la boda de su mejor amiga, Abigail Anderson, en Martha’s Vineyard, Massachussetts. Abigail se casó con el fotógrafo Matt Lucier en la iglesia Old Whaling, en Edgartown.

VER GALERÍA

‘Tay’ no fue una invitada más del enlace, sino que fungió como dama de honor y estuvo pendiente de todos los detalles que corresponden a las amigas más cercanas de la novia. Con un vestido borgoña que hacía match con sus labios, la intérprete de 27 años lució divina y demostró lo buena amiga que es.

VER GALERÍA Taylor puso especial atención en el vestido de su amiga, cuidándolo al máximo. Foto: Grosby Group

En algunas imágenes, la cantante se dejó ver alzando el vestido de la novia, recogiendo el velo y arreglando el peinado de Abigail. “Se veía maravillosa”, dijo un testigo a People. “Ella traía los labios en rojo oscuro y cargó la cola del vestido de la novia mientras entraban a la iglesia. El equipo de seguridad del lugar pidió que no se abalanzarán sobre ella”.

VER GALERÍA Taylor como dama de honor el año pasado, en la boda de Britany Maack. Foto: Instagram

Esta no es la primera vez que Taylor es la dama de honor de sus amigas. En febrero del año pasado, la intérprete de Look What You Made Me Do fue una de las damas de Britany Maack. En aquella ocasión vistió un fabuloso modelo rosado de Reem Acra.