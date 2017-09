¡Todos al cine! Angelina Jolie acude al estreno de su película acompañada por sus seis hijos

Angelina Jolie llevó a su numerosa familia al Festival de Cine de Telluride, en Colorado, el sábado, donde se realizó el estreno de su película First They Killed My Father, la cual dirigió, produjo y coescribió.

La actriz de 42 años se dejó ver sonriente, rodeada de la compañía de Maddox, 16; Pax, 13; Zahara, 12; Shiloh 11, y sus mellizos de nueve años, Vivienne y Knox. Los chicos se dejaron ver con ropa casual, mientras que ‘Angie’ –quien usualmente viste de negro –optó por un vestido blanco de manga larga.

VER GALERÍA Angelina Jolie con sus seis hijos, la defensora de derechos humanos Long Ung y los actores Sareum Srey Moch y Kimhak Mun. Foto: Getty Images

Jolie no podía estar más feliz por el estreno de su película, la cual está basada en las memorias de la defensora camboyana de derechos humanos, Long Ung. Al estreno, se unió Ung, así como los actores Sareum Srey Moch (quien interpreta a la pequeña Ung) y Kimhak Mun.

VER GALERÍA Angelina trabajó arduamente en el filme, así como dos de sus hijos. Foto: Getty Images

El filme, el cual se estrenará en Netflix el próximo 15 de septiembre, tiene un significado muy especial para la actriz y su hijo mayor, Maddox, quien nació en Camboya.

El adolescente de 16 años se involucró en la producción de la película como productor ejecutivo, además de que estuvo a cargo de revisar los borradores de la cinta. Pax, el segundo hijo adoptivo de Angelina y Brad Pitt, también trabajó en la película como fotógrafo.