Salma Hayek rompe en llanto con el regalo más especial de cumpleaños: una serenata de su abuelita

@yolandaamor What a better present that given me back my grandmother that I love so much for a few seconds. You made me cried, you are a genius! Thank you! Que mejor regalo que devolverme a mi adorada abuelita aunque sea por unos instantes. Me hiciste llorar, eres un genio! Gracias! #yolandaandrade

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Sep 2, 2017 at 9:08am PDT