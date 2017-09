Las candentes declaraciones de Jane Fonda: ‘Vivo para hacer escenas de sexo con Robert Redford’

¿Quién dijo que en la tercera edad no había pasión? Si no, que se lo pregunten a Jane Fonda. A sus 79 años, la legendaria actriz dejó a muchos con la boca abierta durante la presentación de su nueva cinta, Our Souls at Night, en el Festival de Venecia. La cinta, en la que vuelve a compartir pantalla con Robert Redford, gira en torno a dos vecinos que se enamoran tras muchos años de conocerse, y se estrena en Netflix el 29 de septiembre. Al ser consultada sobre compartir pantalla con Redford, con quien actuó por primera vez en los sesenta en The Chase en Barefoot in the Park, Fonda comentó, según reportes de prensa del festival: “Vivo para hacer escenas de sexo con él”.

VER GALERÍA

Como si eso fuera poco, Fonda agregó que a Redford no le gustaba filmar escenas eróticas, pero que es “un gran besador”.

Fonda señaló, también, que había ansiado hacer otra película con su viejo amigo, por que “quería volver a enamorarme de él”, perop también porque le atraía el tema de la esperanza en el amor que trae Our Souls in the Night.

“Nunca es demasiado tarde”, afirmó. “Si eres valiente y estás dispuesta a tomar riesgos y dar ese salto de fe, puedes convertirte en lo que se suponía que fueras, incluso si no lo fuiste nunca antes en tu vida”, comentarios que le valieron una ronda de aplausos de los periodistas presentes en el evento.