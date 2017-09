¡EL regreso de ‘Jenny from the block’! Fotos muestran a J-Lo con un nuevo ‘look’ urbano

Esta semana decenas de turistas y residentes de la Gran Manzana tuvieron la suerte de presenciar algo que ya no se ve ni en el propio Bronx: a Jennifer López caminando sobre la famosa plataforma del ‘subway’, un ícono de Nueva York. En está ocasión, ‘Jenny from the block’ también lució un atuendo urbano, el cual es el mismo ‘look’ que popularizó a la cantante a principios de la década anterior.

¿Pero qué hacía J-Lo allí? Filmando un nuevo videoclip para su nuevo LP, el cual está a punto de ver la luz. Rodeada de cámaras y espectadores, la novia de Alex Rodríguez también tenía una acompañante muy especial: Emme, su propia hija. La hermana de Max e hija de Marc Anthony estuvo a lado de su famosa mamá a todo momento.

