FOTOS: Roselyn Sánchez presume su ‘baby bump’ al lado de su esposo

El pasado 18 de junio fue la propia Sebella, hija de Roselyn Sánchez y Eric Winter, quien le dijo a su padre que pronto tendrá un retoño más. “¡Qué día del Padre tan bendito!”, escribió el productor, de 40 años, en su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía que mostraba a su hija sentada en frente de la palabra “baby”. Roselyn, de 44, publicó una noticia similar en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA Fotos: Grosby Group

Esta semana la pareja fue retratada en Nueva York mientras promocionan Sebi and the Land of Cha Cha Cha, el libro para niños que publicaron hace unos meses. Luciendo un vestido azul y tomada de la mano de Eric, Roselyn presumió una tierna barriga.

VER GALERÍA

Fue en abril del 2012 que la pareja presentó a Sebella Rose en la portada de ¡HOLA! Puerto Rico. En aquella edición, la protagonista de Rush Hour se expresó sobre la maternidad diciendo lo siguiente: "La gente te dice que va a ser difícil y que cambiará tu vida y ambas cosas son ciertas". Luego añadió: "Es difícil y cambia totalmente tu vida. No sé cómo explicarlo, pero nunca eres el mismo”.