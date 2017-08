José José, mejor de salud, a punto de concluir el tratamiento de quimioterapia

El anuncio en el que José José revelaba que padece cáncer de páncreas dejó a sus fans muy preocupados por la salud del cantante. Por suerte, el tratamiento que ha llevado desde entonces parece haber dado buenos resultados pues, de acuerdo a su hija Marisol, está por terminar las quimioterapias.

“Bien. Gracias a Dios, está muy bien. Ahorita está terminando los tratamientos de quimios y están por valorarlo, por decirle qué sigue, pero va muy bien”, dijo animada a los micrófonos del programa ventaneando.

En el video que El Príncipe de la Canción publicó anunciando su enfermedad, se le apreciaba muy delgado, condición física que Marisol ha ayudado a mejorar con una buena alimentación. “Yo soy la hija que ahorita se encarga de ver que no le falte el rábano, el nopal, el betabel y todo ese tipo de cosas”, contó sobre los cuidados que da a su papá.

A pesar de encontrarse en un momento complicado de su vida, el ánimo de José José no ha decaído gracias al apoyo de sus amigos del medio del espectáculo, que a diario se mantienen al tanto de su salud. “Tiene una energía linda, positiva. El teléfono nunca deja de sonar. El día que no le habla Marco Antonio Solís, le habla el señor Marco Antonio Muñiz, el día que no le habla Cristian, Silvia Pinal o la ANDA… está muy consentido”, reveló Marisol emocionada de ver la mejora de su papá.