Miss Reino Unido devolvió su corona porque le pedían que bajara de peso

A Zoiey Smale le duró muy poco la alegría de portar la corona como Miss Reino Unido 2017. Después de poco más de dos meses de haber sido nombrada como Miss UK, la chica de 28 años tomó la decisión de devolver su corona justo a semanas de representar a Gran Bretaña en una competencia internacional en Guayaquil, Ecuador. ¿La razón? Los organizadores le pidieron que se sometiera a un régimen alimenticio y perdiera "todos los kilos que pudiera".

Zoiey quedó impresionada ante la petición y luego de pensarlo muy bien, decidió devolver su corona además de revelar la verdadera razón detrás de ello. "Algunos pensarán que fue cobarde, pero no creo que sea correcto que mi cara represente un certamen en el que no creo. Devolveré mi corona y a la siguiente Miss UK le deseo la mejor de las suertes", escribió en su cuenta personal de Facebook.

Smale no desea revelar el nombre de las personas que le dijeron que su talla 6 (10 en UK) era demasiado grande para ser parte de una competencia de belleza. La chica de Nottinghamshire, que ha estado participando en certámenes similares desde los 18 años, agregó que no puede creer que aún exista ese tipo de requerimientos para competir.

"Las chicas de los certámenes son más que un número en la etiqueta de la ropa. Las reinas de verdad motivan a otras chicas, son inteligentes y acercan a las comunidades. Si este certamen no quiere utilizar mis capacidades porque soy talla 10, entonces ellos se lo pierden", dijo firme en su decisión.

El caso de Zoiey no es el único que se ha conocido en la historia de los concursos de belleza. A finales del año pasado, Miss Islandia también renunció a su corona cuando le pidieron que perdiera peso para las finales. En 1996, la venezolana Alicia Machado se convirtió en Miss Universo, un sueño que se convirtió en pesadilla cuando el hoy Presidente Donald Trump la amenazó con quitarle el título si no bajaba de peso. "Me llamaba 'Miss Piggy' y me decía que me veía fea", reveló Alicia el año pasado durante la campaña electoral del millonario contra Hillary Clinton.