VIDEO: ¿Cómo reaccionó Calvin Harris al estreno de 'Look What You Made Me Do'?

Que tu novia siga en el mismo círculo social que el tuyo no debe ser sencillo. Es común encontrarla en las fiestas a las que te invitan o, en el caso de Calvin Harris, verla hasta en las mismas entregas de premios. El Dj fue una de las celebridades invitadas a la pasada ceremonia de los MTV Video Music Awards, en donde su ex, Taylor Swift, se robó las miradas cuando presentó su nuevo video, Look What You Made Me Do.

Mientras el foro -y gran parte del mundo- se quedó con la boca abierta después de ver una variedad de Taylors Swifts y trataban de descifrar los mensajes y referencias ocultas del clip, Calvin Harris no prestó atención. En vez de mirar fijamente a las pantallas que transmitían el estreno del video, el Dj optó por platicar con uno de sus amigos, tal como se reveló gracias a una fan que lo captó bastante desinteresado en el tema de su ex.

Calvin Harris continuó con su plática ignorando por completo el gran momento de Taylor Swift, con quien salió por más de un año antes de poner fin a su relación por conflictos de una colaboración musical. Aunque la cantante se recuperó en poco tiempo en los brazos del actor Tom Hiddleston, Calvin no pudo controlarse y publicó una serie de Tweets de los que después se arrepintió.

