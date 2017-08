Mariah Carey hizo el dueto más lindo de su carrera junto a su hija, Monroe

En toda su carrera, Mariah Carey ha protagonizado duetos que ayudaron a que su fama creciera hasta el nivel del que hoy disfruta la diva. Pero ninguno de ellos ha sido tan significativo y dulce como el que realizó hace unos días junto a su hija de seis años, Monroe Cannon. En una presentación muy especial, la hija de Mariah demostró que heredó el talento de mamá cuando subió al escenario e interpretó con ella un par de estrofas de Always be my Baby, tema con el que Mariah se hizo conocida.

Con mucha naturalidad, Monroe dominó el escenario con micrófono en mano. Sin sentirse intimidada por la cantidad de gente frente a ella, mantuvo la atención en la letra del tema y en los movimientos que añadió para dar más ritmo a la canción. Los fans de Mariah no dejaban de aplaudir la intervención sorpresa justo en una canción que significa tanto para la carrera de Mariah.

Al lado del escenario, mientras Monroe derrochaba talento, se puede ver a su hermano mellizo, Moroccan, sentado en un trono observando el show de su mamá y hermana. Ambos pequeños son fruto del matrimonio de Mariah Carey con el también cantante Nick Cannon, una mezcla de talento que sin duda corre por las venas de los niños.

A pesar de que Mariah no logró captar el momento en el que su hija hizo un gran debut, varios de sus fans lo grabaron con sus teléfonos, y es justo de uno de ellos de donde la cantante comparte el dueto que sin duda se volvió su favorito. "Siempre serás mi baby", escribió la cantante para comentar el video, además de un par de emojis con ojitos de corazón y dos corazones rosados que demuestran lo mucho que quiere a su hija.

