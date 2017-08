No hay portada de Kim Kardashian que pase desapercibida… En esta ocasión, la socialité de 36 años se hizo acompañar por su hija mayor North West para protagonizar el nuevo número de la revista Interview. En la portada de la publicación- la cual saldrá a la venta en septiembre –Kim aparece muy al estilo de la fallecida Jacqueline Kennedy Onassis con North, de cuatro años, a su lado.

Dejando de lado los escotes y su lacio perfecto, Kim fue personificada como la inolvidable Primera Dama en la época en la que vivió en la Casa Blanca, durante la década de los sesentas. Con una gran peluca de color negro, un par de elegantísimos guantes, unos pendientes de perlas y un maquillaje súper discreto, Kim aparece con un semblante muy sereno. Sobre su regazo se encuentra North, con un peinado que mantiene bajo control sus juguetones rizos y con un vestido negro de cuello plano.

En las páginas de Interview, la más famosa de las Kardashian habló sobre su larga carrera en los medios de comunicación, así como del respeto que merece por su trabajo. "Puedes decir muchas cosas sobre mí, pero no puedes decir que no trabajo duro. No canto, no bailo. No actuo, pero no soy floja", confesó a la publicación.

También habló de sus preocupaciones como madre, al exponer a sus hijos a las cámaras. La entrevista, realizada por Janet Mock para Interview, arrancó sobre su papel como madre, así como la aparición de North en Keeping Up With The Kardashians (KUWTK). “Compartimos tantas cosas en el show. Obviamente me siento algo protectora sobre mu hija porque ese siempre ha sido un tema: ‘¿La tendremos en el show o no?”, señala la esposa de Kanye West.

“Tenemos reglas estrictas con los niños. Algunas temporadas, ellos no están ahí del todo. En otras, aparecen muy poco, sólo para mostrar algo de su personalidad, aunque jamás hacemos historias o guiones sobre ellos”.

Entre temporada y temporada, el clan más polémico de la televisión tiene tres meses de descanso, pero este año sólo tuvieron dos semanas. “En un día normal, sin las cámaras, me levanto temprano, como a las seis de la mañana. Trato de hacer algo de ejercicio antes de que los niños se despierten y después tomo el desayuno con ellos y mi esposo”, reveló la también empresaria.

“Trato de que tener todas las comidas en casa, para tener el ambiente lo más normal posible. Después de eso, me voy al trabajo. Si vieras como está mi estudio… tengo proyectos y diseños de varias cosas, quizá 15 muestras de perfumes en mi mesa. Y para nuestra línea de productos para niños, tengo algo así como 200 muestras de trajes de baño que tengo que revisar”. Agregó: “Y luego tengo –no estoy bromeando -300 productos de maquillaje que tengo que ver para considerarlos como algún futuro producto”. Por si eso no fuera suficiente, Kim se ocupa de sus deberes como madre: “Además de eso, llevo a mi hijo a una clase de música y a mi hija a clases de equitación”.

La entrevista de Kim está acompañada con una serie de imágenes tomadas por el fotógrafo Steve Klein. Vestidos en corte recto, bolsos de época, collares de perlas y más son parte de los elementos clave en la sesión de fotos en la que Klein recreó a la celebré ‘Jackie’ en la piel de Kim Kardashian.