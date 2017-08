Con esta felicitación, Ryan Reynolds ‘trolea’ a Blake Lively en su cumpleaños

El actor Ryan Reynolds nunca pierde una oportunidad para mostrar su sentido del humor en redes sociales. En esta ocasión, la ‘víctima’ de sus bromas fue su esposa, la también actriz Blake Lively.

La estrella de Deadpool deseó un feliz cumpleaños a la madre de sus hijos, con una linda fotografía de ambos… ¡pero la cortó de la imagen! “Feliz cumpleaños a mi maravillosa esposa”, escribió el actor al lado de la imagen en la que apenas y se aprecia el rostro de Blake, quien recién cumplió 30 años.

VER GALERÍA La felicitación de Ryan ya tiene más de un millón de 'likes'. Foto: Instagram Ryan Reynolds

El actor de 40 años es conocido por su gran sentido del humor en Twitter e Instagram. A pesar de ello, la actriz de All I See is You lo ama profundamente, y en entrevista con Glamour reveló que las ocurrencias de su esposo son bien planeadas. “Él también puede trabajar para el Enquirer”, señaló la estrella. “Cuando dice 'mi hija', nunca habla de ella. Todo es un escenario completamente confeccionado”.

VER GALERÍA Blake y Ryan tienen cinco años de casados. Son una de las parejas más tiernas de Hollywood. Foto: Getty Images

Agregó: “Él los dirá (los chistes) por mí a veces sólo para hacerme reír. Pero estoy tan enamorada de él cuando escribe esas cosas. Quiero decir, estoy enamorada de él la mayor parte del tiempo, pero sobre todo con eso”.

VER GALERÍA Ryan y Blake están casados desde 2012 y son padres de dos niñas, James e Ines.

En su Twitter, Reynolds escribe sobre su paternidad y hace reír a miles con mensajes como estos: “Nada mejor que pasar una mañana entera mirado a los ojos de tu hija susurrando: ‘No puedo hacer esto’” o “Caminaría sobre el fuego por mi hija. Bueno no, es peligroso. Pero sí caminaría por una habitación húmeda... pero no mucho, que se me estropea el pelo”.