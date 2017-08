Alina Robert y su vida en Estados Unidos: ‘Crucé sola sin saber lo que el destino tenía preparado para mí’

Alina Robert llegó a Miami con la firme idea de triunfar en la industria del entretenimiento. La actriz y modelo cubana dio sus primeros pasos en concursos de belleza como Nuestra Belleza Latina 2014, experiencia que le abrió las puertas para participar como modelo y animadora en Sábado Gigante junto a Don Francisco, y luego el reality show My Life Is a Telenovela. Fiel a su pasión por la actuación, Alina interpreta ahora a Teresa Sandoval en Mariposa de Barrio, la serie biográfica sobre Jenni Rivera de Telemundo. Dispuesta a darlo todo y con una historia que contar, la bella actriz abrió su corazón a HOLA! USA.

VER GALERÍA

¿Cómo fue el proceso de salida de Cuba a México como artista?

Nunca salí de Cuba pensando que podría hacer una carrera en el entretenimiento; mis motivos fueron otros. Al llegar a México, mi única opción era cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, y así lo hice, pero fue muy riesgoso.

¿A qué te refieres con “riesgoso”?

Crucé la frontera sola, sin nadie a mi alrededor; sin nadie esperándome del otro lado. Crucé sola sin saber lo que el destino tenía preparado para mí; sin saber si estaba tomando la decisión correcta. Sumado esto a la alta delincuencia que ocurre en las fronteras, llevaba conmigo el miedo de que algo podría pasarme cruzando sola a mi nuevo destino. Quizá si lo tuviese que volver a hacer, no tendría el valor.

¿Cuándo decides participar en un certamen de belleza y por qué?

Quería preparme en el mundo del espectáculo y sentí que en ese tipo de eventos me brindarían la oportunidad de interactuar con el público y no me equivoqué. Ha sido de las plataformas que recuerdo con más cariño.

¿Crees que hay estereotipos en esos eventos?

Sí, claro que los hay: las medidas, el peso, la estatura, estándares de looks comparando belleza. Lo bueno es que de todo, siempre uno aprende pero sirve para prepararte, y sobreponerte mostrando lo mejor. Por ejemplo, yo era la candidata más bajita en el Miss Latinoamérica Internacional en Panamá y, sin embargo, fui la ganadora.

VER GALERÍA

¿Qué te deja como experiencia tu trabajo en Sábado Gigante?

Todas las vivencias y el aprendizaje que tuve al pertenecer a uno de los programas más importantes de la televisión hispana. Don Francisco fue para mí un gran mentor, y aprendí mucho sobre televisión con el público en vivo. Tuve la posibilidad de desarrollarme como animadora, conduciendo y actuando.

¿Cómo ha cambiado tu visión sobre el tema del abuso doméstico, ahora que te has preparado sobre este tema para poder realizar el duro papel de Teresa Aguilar en Mariposa de Barrio?

Antes me parecía tenebroso pensar que puede existir el abuso. Ahora me queda claro que dentro de nosotros tenemos el poder de actuar ante las dificultades, pero es importante tener todo el conocimiento para poder hacerlo.

¿Cuál ha sido el reto mas dificil de tu vida?

La lejanía de la casa donde me crié. Aprender a vivir con mi familia lejos ha sido algo muy duro.