FOTOS: Kylie Jenner enciende las redes con su primer ‘super desnudo’ para una revista de moda

Unas fotografías, tomadas por Nick Knight y publicadas por V Magazine, se han vuelto virales casi instantáneamente. Era de esperarse, pues muestra a Kylie Jenner, la joven Kardashian, “verdaderamente expuesta”, según publicó la famosa revista. “Esa fue mi primera sesión de super desnudos”, comentó la hermana de Kim, “siempre publico fotos sexy, pero nunca he aparecido realmente desnuda”.

Modelando un Fendi y una peluca muy como las de la querida Lady Bunny, Jenner se ha convertido en un sinónimo de los cabellos postizos. Cada peluca, hecha a mano con su estilista Tokio Stylez, “me da un autoestima diferente”, asegura Kylie. Con 96 millones de seguidores en Instagram, parece imposible que esta chica de 20 años necesite de pelucas para aumentar su autoestima.

No es que esté perdiendo la cabeza. De hecho, por eso decidió tatuarse “sanidad” en la cadera con la ortografía fonética del diccionario Merriam-Webster. Lo hizo en Nueva York en el 2015, cuando tenía apenas 18 años. “Simplemente me gusta la palabra ‘sanidad’. Un montón de estrellas jóvenes que crecen en el medio pasan por cosas muy difíciles. No quiero que eso me suceda a mi”.