La difícil etapa que Gigi y Bella Hadid vivieron junto a su mamá, Yolanda

Aunque en las pasarelas y fotografías, Gigi y Bella Hadid lucen como si llevaran la vida perfecta, en casa las cosas son muy diferentes. Ambas modelos vivieron una etapa bastante complicada en 2012 cuando su mamá, Yolanda Hadid se enfrentó a la enfermedad de Lyme. La estrella de televisión recién reveló en su libro de memorias que estuvo a punto de quitarse la vida por las secuelas del padecimiento, que no sólo fueron de salud.

En uno de sus capítulos más reveladores, Yolanda escribió: "Lo único que podía pensar era: 'Dios mío, por favor, deja que me arrastre una ola, no puedo vivir así un solo día más. Por favor, llévate mi cuerpo lejos. Lo único que quiero es desaparecer'". Sin embargo, su voluntad y las ganas de estar cerca de sus hijos pudieron más que aquel oscuro deseo.

"El siguiente pensamiento que me vino a la mente fue una clara imagen de mis hijos (Bella, Gigi y Anwar). Eso hizo que cambiara rápidamente de parecer y solo eso impidió que me dejara llevar por la corriente y me ahogara", agrega en su sincera revelación obtenida por People. Yolanda también entendió que vivir con ese padecimiento no es fácil y quiso ayudar a Bella y Anwar, quienes también fueron diagnosticados con Lyme.

Después de ese momento en el que no pensaba en nada más que rendirse, llegó una agradable etapa de valor y claridad. "A pesar de lo duros que han resultado estos últimos cinco años, me siento muy agradecida de que este viaje me haya permitido observar el mundo bajo una nueva luz", explica. En esos momentos, sus tres hijos estaban al pendiente de ella y trataban de animarla, días que se convirtieron en la etapa más oscura para la familia.

"Lo he tenido y lo he perdido todo, y eso me ha hecho comprender que menos es más, que el dinero no puedo comprar la salud y la felicidad, y que vivir el día a día es suficiente", agrega contenta de haber continuado su lucha, una que parece estar ganando pues ahora se encuentra en una etapa de remisión.