¡Misterio resuelto! Elizabeth Olsen explica por qué sus hermanas, Mary-Kate y Ashley, son tan serias

Quien esté familiarizado con los actores infantiles de los 90s, identificará a la perfección a las gemelas Olsen: Mary-Kate y Ashley. A muy corta edad, las hermanas se convirtieron en actrices y juntas protagonizaron decenas de películas con aventuras que las niñas de esa época imaginaban. Sin embargo, su actitud extrovertida era algo que sólo se veía en la pantalla grande porque en entrevistas y alfombras rojas, ambas chicas se mostraban con un semblante serio y apenas pronunciaban palabra.

A diferencia de ellas, su hermana menor y también actriz, Elizabeth Olsen, suele hablar en cada oportunidad que tiene. Y fue justo ella quien reveló la razón de la seriedad y el hermetismo de las hoy diseñadoras de moda. Según cuenta la intérprete en Avengers: Age of Ultron, sus hermanas la enseñaron a callar en las entrevistas que ofrecía.

"No me preocupaba lo que decía porque creía que nadie lo leería. Me decían: 'Incluso si crees que nadie va a leer esta nota, alguien puede citarte más adelante'. Es todo parte de cómo esperas que alguien te interprete y enmarque por el trabajo que haces. En cambio, ellas son notoriamente herméticas", aseguró a Modern Luxury sobre lo difícil que es hablar para los medios.

Aun tratando el tema de lo complicado que es estar en el ojo público, Elizabeth explicó que cada noche batalla contra la inseguridad que su trabajo puede llegar a dejarle. "Me voy a casa por la noche con complejo de culpabilidad y pensando '¿Le he dicho algo estúpido a esa persona que respeto? ¿Piensan que soy rara?' No quiero pensar de esa manera nunca más", agregó un tanto preocupada y con sentido del humor.