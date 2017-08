Hillary Clinton llama a Trump ‘asqueroso’ en su libro nuevo: ‘Me seguía de cerca’

Hoy los anfitriones del programa Morning Joe, de la cadena MSNBC, publicaron un adelanto exclusivo del próximo libro de Hillary Clinton, el cual ha sido titulado What Happened (Lo que sucedió). En dicho adelanto la ex-candidata presidencial aclaró que el libro no será un recuento completo de todo lo que sucedió durante la campaña electoral del 2016: “A mi no me corresponde escribir ese tipo de libro. Mi participación fue demasiado involucrada como para tener un punto de vista objetivo”.

Lo que la esposa de Bill Clinton promete es contar “su propia historia” de una manera más personal: “Quiero apartar las cortinas para mostrar que fue una experiencia eufórica, alegre, humillante, exasperante, y simplemente impactante”. Hillary confesó que aún se siente decepcionada por haber defraudado a sus seguidores: “Los decepcioné y voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida”.

En uno de los párrafos más reveladores, la madre de Chelsea Clinton contó que se sintió muy incómoda durante el segundo debate presidencial, particularmente durante el momento en que Donald Trump parecía acecharla mientras compartían el escenario.

“‘Eso no está bien’, pensé. Fue el segundo debate presidencial y Donald Trump se paró detrás de mí. Dos días antes,todo mundo lo escuchó presumir de como le gustaba manosear a las mujeres. Ahora estábamos en un pequeño escenario y, sin importar en qué parte yo me paraba, él me seguía de cerca, me miraba, me hacía gestos”.

Fue un momento tan incomodo no solo para Clinton, sino para muchos televidentes. La interacción entre ambos candidatos sucedió dos días después que se filtró el infame video del programa Access Hollywood, en el cual se puede escuchar a Donald hablando despectivamente de las mujeres.

Fue una razón más por lo que las acciones de Trump se hicieron notar a tal grado que el programa Saturday Night Live publicó un sketch burlándose de los modismos del republicano.

“Fue increíblemente incómodo”, contó Hillary. “Él literalmente estaba respirando por encima de mi cuello. Se me enchino la piel. Fue de esos momentos en los una quisiera poner pausa y preguntar a todo testigo: ¿Tú qué harías?’ ¿Permaneces calmada, sigues sonriendo, y continuas como si él no estuviera invadiendo repetidamente tu espacio?”.

En aquel momento Hillary aseguró que no pensaba dejarse intimidar: “Sé que te encanta intimidar a las mujeres, pero no puedes intimidarme, así que retrocede, asqueroso”.

El libro de Hillary Clinton saldrá a la venta próximamente, pero no se ha revelado cuánto dinero obtendrá por su publicación. Simon & Schuster, la casa editorial de Hillary, pagó alrededor de 8 millones de dólares por Hard Choices (Decisiones difíciles), el libro que publicó Clinton en el 2014.